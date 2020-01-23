"День чайника" впервые отметят на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии

23.01.20 10:31

© РИА Новости. Владимир Семенюк

23 января. Interfax-Russia.ru - Первый всероссийский развлекательно-спортивный фестиваль "День чайника" по спуску с горы на всех доступных средствах соберет новичков горнолыжного спорта на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Минспорта КЧР.

"Участниками увлекательного фестиваля смогут стать все желающие, независимо от уровня спортивной подготовки и возраста. Главное найти подходящее снаряжение для спуска с горы. Все зависит от фантазии и желания участников, это могут быть лыжи, сноуборд или любой другой инвентарь. Главное хорошее настроение", - сказали в пресс-службе.

В рамках фестиваля, который состоится 25 января на центральной площади курорта Домбай, запланирован массовый спуск с горки. Также гостей праздника ждет множество спортивных и развлекательных конкурсов, большая концертная программа и памятные подарки.

"Главная цель развлекательно-спортивного фестиваля состоит в приобщении жителей и гостей республики к занятиям спортом, массовыми видами спорта", - добавил собеседник агентства.