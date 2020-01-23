Шесть соцобъектов построят на месте промзоны на западе Москвы

23.01.20 10:40

© РИА Новости. Илья Питалев

23 января. Interfax-Russia.ru - Выдано разрешение на строительство второго этапа жилого комплекса на месте промышленной зоны на западе Москвы, проект включает в себя возведение шести социальных объектов, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста в четверг.

"В рамках второй очереди на территории ЖК "Береговой" появятся шесть социальных объектов, пять из них сформируют современный образовательный кластер, состоящий из двух школ на 1100 и 650 мест, трех детских садов на 150, 100 и 50 человек. В состав второго этапа также включено строительство поликлиники на 250 посещений со спортивным комплексом и бассейном", - говорится в сообщении.

ЖК "Береговой" расположен на береговой линии Москвы-реки в Западном административном округе в районе Филевский парк по адресу: Береговой проезд, вл.2-3. В прибрежной зоне Москвы-реки в районе Филевский парк ранее располагался завод железобетонных изделий и труб. Было принято решение о реновации территории устаревшего предприятия и создании на его месте качественной городской среды с комплексной инфраструктурой и пешеходной набережной.

"Кроме возможности обеспечить горожан дополнительными жилыми площадями, реорганизация промзон включает строительство социальных объектов, дорог, парковок и организацию рабочих мест", - отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.