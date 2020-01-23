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23.01.20 10:42

Около 500 молодых семей получат новое жилье в Забайкалье в 2020 году

© РИА Новости. Александр Кряжев
23 января. Interfax-Russia.ru - Более 200 млн рублей будет направлено в Забайкальском крае на приобретение жилья для молодых семей в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

"В 2020 году значительно увеличено финансирование на госпрограмму, оно составляет 233 млн рублей, из которых 190 млн поступят из федерального бюджета. Благодаря этому 473 молодые семьи получат возможность купить или построить жилье, а общая очередь из семей-претендентов сократится в 4,5 раза ", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" заместитель министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Сергей Кривощеков.

По его словам, первоочередное право на получение субсидии имеют многодетные семьи.

"Мы воспитываем троих детей. Встали на очередь в марте 2010 года, тогда мы ждали только второго ребенка. Когда родился третий ребенок, мы значительно продвинулись в очереди, и в прошлом году получили государственную субсидию. Сразу приняли решение, что будем приобретать дом, а не квартиру. И в первую очередь рассматривали близость школ. Приобрели дом в центре поселка Смоленка. Сейчас школа от нас в 100 метрах, и узнали, что в поселке будет строиться еще одна школа", - рассказала агентству Екатерина Арефьева.

По данным пресс-службы правительства региона, в 2019 государственную поддержку получили 98 молодых семей, на эти цели было выделено 38 млн рублей, в том числе 31 млн из федерального бюджета.

Участником государственной программы может стать молодая семья, если возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, а также, если семья признана нуждающейся в жилом помещении и имеет доходы, позволяющие получить кредит. Социальные выплаты предоставляется в размере не менее 30% средней стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей и 35% средней стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного ребенка или более.

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