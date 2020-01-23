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23.01.20 10:46

Медиков, учителей и спортивных тренеров ждут на Курилах

© РИА Новости. Андрей Шапран
23 января. Interfax-Russia.ru - Более 30 млн рублей в рамках федеральной программы развития Курильских островов будет направлено в 2020 году на привлечение специалистов на работу на островах, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"В рамках ФЦП "Курилы" продолжится реализация мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов из других регионов страны на постоянное место жительства и работу в учреждениях муниципального и областного подчинения в трех курильских районах. В 2020 году на эти цели запланировано направить 30,4 млн рублей, включая 25,6 млн рублей - на выплаты 23 специалистам", - рассказал собеседник агентства.

Еще 2,7 млн рублей направят на дополнительное образование около 150 специалистов бюджетной сферы, около 2 млн рублей - на компенсацию расходов за аренду жилья привлеченным специалистам.

"Эти меры позволили за последние 2-3 года решить наиболее животрепещущие проблемы с кадровым обеспечением учреждений здравоохранения и образования. На сегодня ведется, в основном, точечная работа по высвобождающимся вакансиям или в случае расширения штата по окончании строительства и вводе новых объектов. Одними из наиболее востребованных на Курилах в настоящее время являются специалисты в сфере культуры", - отметил сотрудник пресс-службы.

С 2020 года введена еще одна мера поддержки, направленная на устранение дефицита кадров: при уходе молодого специалиста в отпуск по уходу за ребенком, на период его отпуска пригласят специалиста со стажем, который получит доплату (к зарплате - ИФ) за временную занятость.

"В начале февраля мы вручим ключи от арендного жилья в новых домах 30 медикам, которые приехали к нам на работу на о. Кунашир", - рассказал агентству "Интерфакс - Дальний Восток мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.

По его словам, в конце декабря на Кунашире в эксплуатацию ввели восемь многоквартирных домов, ключи от них в ближайшие дни получат медики, учителя, сотрудники полиции, военнослужащие, работники учреждений культуры. В феврале на о. Шикотан, по словам мэра, в новых домах отпразднуют новоселье переселенцы из ветхого и аварийного жилья, а также специалисты, приехавшие на остров по кадровой программе.

По словам мэра, в районе еще остается потребность в медиках, учителях. "Очень активно у нас развивается спортивная жизнь, есть потребность в тренерах. В прошлом году к нам из Дагестана переехал на работу тренер по вольной борьбе", - сообщил Власенко.

ФЦП "Курилы" утверждена правительством РФ в августе 2015 года. Срок ее действия - 2016-2025 годы, запланированные инвестиции на этот срок - около 80 млрд рублей из федеральной казны, бюджета Сахалинской области и средств частных инвесторов.

ФЦП подразумевает комплексное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности населения Курильских островов.

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