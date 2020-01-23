Пассажирский автопарк в Петропавловске-Камчатском обновят в рамках нацпроекта

23.01.20 10:49

© РИА Новости. Евгения Новоженина

23 января. Interfax-Russia.ru - Камчатские власти планируют до 2024 года масштабное обновление автопарка для пассажирских перевозок в краевом центре в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе краевого правительства в четверг.

"С 2020 года Камчатка присоединяется к мероприятиям по масштабному обновлению автопарка в рамках этого нацпроекта. Он предусматривает выделение субсидии из федерального бюджета на часть стоимости транспорта в размере 60%. Остальные 40% должны вложить автотранспортные предприятия за счёт собственных оборотных средств. Правительство края сейчас формирует заявку, которую планируется до 3 февраля текущего года отправить в Москву на рассмотрение проектного комитета", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что с 2020 по 2024 годы из федерального бюджета планируют выделить около 20 млрд рублей на обновление общественного пассажирского транспорта в крупнейших городских агломерациях страны. Камчатские власти рассчитывают за эти годы получить по своей заявке до 362 млн рублей федерального финансирования. На эти средства они хотят закупить для автопарка краевого центра более 20 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе.

"До 2024 года в Петропавловске-Камчатском планируется максимально обновить старые автобусы на новые, которые будут работать на газомоторном топливе", - отметил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что в прошлом году регион закупил для краевого центра 21 автобус, работающий на газомоторном топливе, этот транспорт сегодня осуществляет перевозки не только в городе, но и между Петропавловском-Камчатским и ближайшими населенными пунктами.

В пресс-службе напомнили, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году на Камчатке отремонтировали девять участков автодорог (более 41 км). На эти цели направлено 565,5 млн рублей, из которых 466,8 млн рублей поступили из федерального бюджета, остальное - из краевого и муниципальных бюджетов.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" охватил 104 города в 83 субъектах страны. Со стороны федерального бюджета финансирование до 2025 года составит 440 млрд рублей. Из бюджетов регионов будет выделено более 4 трлн рублей.