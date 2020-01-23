Школы и детсады Екатеринбурга проверяют после сообщения о минировании

23.01.20 11:26

© РИА Новости. Максим Блинов

23 января. Interfax-Russia.ru - Школы и детсады Екатеринбурга вновь проверяют в связи с поступившей информацией о минировании.

"Как и в прошлый раз, департамент образования осведомлен от официального источника, что поступила информация о минировании всех общеобразовательных школ и детских садов города", - сообщается в официальном телеграм-канале департамента образования администрации Екатеринбурга.

Отмечается, что в школах и детсадах усилен контроль пропускного режима, а руководители организаций проводят осмотр своих территорий.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе департамента, сотрудники правоохранительных органов также проинформированы о ситуации.

Также в четверг звонок о минировании здания поступил в администрацию Екатеринбурга.

"Поступил звонок о минировании. Следом прибыли сотрудники правоохранительных органов и провели проверку здания без эвакуации. Ничего не нашли, минирование было ложным", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе мэрии.

Кроме того, по этой же причине, по данным СМИ, была приостановлена работа арбитражного суда Свердловской области. В настоящее время доступ в здание возобновлен.

В пресс-службе регионального УФСБ воздержались от комментариев.

Как сообщалось, на прошлой неделе из-за поступивших сообщений о минировании проверялись все школы и детсады Екатеринбурга, а также эвакуировались сотрудники и посетители из зданий Арбитражного суда Свердловской области и мэрии Екатеринбурга, тревога оказалась ложной. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).