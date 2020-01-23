Крашенинников: поправки в Конституцию не предусматривают самороспуска Госдумы

23.01.20 10:56

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

23 января. Interfax-Russia.ru - Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников заявил, что принятие поправок в Основной закон не предусматривают самороспуска Думы.

"Я официально опровергаю слухи: поправки о самороспуске нет и не будет. Этого нет, из текста (предлагаемых поправок) это не вытекает", - заявил Крашенинников журналистам в четверг.

В четверг Госдума приступит к рассмотрению в первом чтении проекта внесенного президентом РФ законопроекта о поправках в Конституцию.

20 января Крашенинников уже заявлял, что во внесенном президентом законопроекте о поправках к Конституции не предусматривается возможность самороспуска Госдумы. "Нет. Там этого нет - ни права самороспуска, ничего", - сказал Крашенинников журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли сложение Госдумой своих полномочий.

Ранее другой сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию, член Совета Федерации Андрей Клишас также опроверг информацию о том, что в проекте поправок к Основному закону содержится положение о самороспуске Госдумы.

"Сегодня у нас новый анекдот. Сегодня меня ряд СМИ уверяют, что в тех проектах, которые уже написаны, есть положение о том, что Дума будет самораспущена, что будет предусмотрено положение о самороспуске. Давайте, уважаемые коллеги, представители СМИ, не заниматься всякого рода ерундой, не придумывать никаких глупостей - и тем более не приписывать эти глупости рабочей группе", - сказал Клишас на заседании рабочей группы 17 января.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщила, что "срочность принятия поправок к Конституции объясняется тем, что в Кремле не исключают досрочных выборов в Госдуму". "В Конституции может появиться положение о самороспуске Госдумы", - утверждал собеседник "Ъ".