Врачи не подтвердили коронавирус у двух туристов, прибывших из КНР в Петербург

23.01.20 11:00

© РИА Новости. Александр Кряжев

23 января. Interfax-Russia.ru - Оба пациента, прибывшие в Петербург из КНР, госпитализированы в инфекционную больницу им.Боткина с диагнозом ОРВИ, сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора в среду.

"22 января 2020 г. выявлено два больных с признаками респираторной инфекции, прибывшие из КНР. Оба больных обратились за медицинской помощью в связи с повышением температуры и катаральными явлениями. Госпитализированы в инфекционную больницу с диагнозом ОРВИ для углублённого обследования и получения необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В релизе отмечается что Управлением Роспотребнадзора по Петербургу в связи с эпидемической ситуацией, сложившейся в КНР в отношении коронавирусной инфекции, усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, приняты дополнительные меры по выявлению больных с признаками инфекционного заболевания, прибывших из неблагополучных регионов мира.

Как сообщалось, двое мужчин, граждане Китая и России, были госпитализированы из петербургского аэропорта "Пулково" с подозрением на ОРВИ и высокой температурой. Оба прибыли рейсом из Шанхая (КНР). В этой стране в настоящее время наблюдается вспышка коронавируса.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). По последним данным, 440 человек заразились вирусом, девять человек погибли. Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию.

Роспотребнадзор ранее заявлял, что все российские лаборатории располагают всем необходимым для раннего выявления нового опасного коронавируса из КНР, унесшего жизни уже нескольких человек.