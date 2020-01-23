Амурский губернатор призвал жителей региона отказаться от поездок в Китай

23.01.20 11:01

© РИА Новости. Александр Кряжев

23 января. Interfax-Russia.ru - Глава граничащей с Китаем Амурской области Василий Орлов просит жителей Приамурья не ездить в КНР из-за нового коронавируса и рекомендует сразу обращаться к медикам при подозрении на ОРВИ.

"У наших соседей в КНР очень серьёзная ситуация по коронавирусу. Нам надо принять все меры для профилактики. Откажитесь от поездок в это время, пожалуйста. Будьте внимательны к своему здоровью, обращайтесь к врачам при любом подозрении", - написал Орлов в своем "Инстаграме" в четверг.

Ранее агентство "Интерфакс - Дальний Восток" сообщило, что власти Амурской области намерены скорректировать планы по международным мероприятиям, в том числе связанным с детскими турами из-за распространения коронавируса в Китае.

Как заявила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева, в регионе рассчитывают, что "благодаря предпринимаемым сейчас мерам предосторожности, удастся избежать распространения этого вируса".

Амурская область из-за тесного соседства с Китаем, где периодически фиксируются новые типы вирусов, уже имеет опыт по организации мероприятий в случае занесения опасной инфекции в регион. Семь лет назад в столице Приамурья был выявлен единичный случай атипичной пневмонии, вызванный коронавирусом SARS (умерло более 800 человек).

Амурская область занимает четвертое место в России по миграционному потоку из КНР. Кроме того, в амурских вузах учатся студенты из Китая. В этих образовательных учреждениях планируется ввести масочный режим, за иностранными студентами будет организовано медицинское наблюдение.