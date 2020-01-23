Москвичи поддержали замену дизельных городских автобусов на электробусы

23.01.20 11:04

© РИА Новости. Владимир Астапкович

23 января. Interfax-Russia.ru - Более 65 % горожан поддержали инициативу столичных властей заменить все дизельные автобусы на электробусы, сообщает сайт мэра Москвы.

"В "Активном гражданине" завершилось голосование, посвященное проекту замены дизельных автобусов на электробусы. (...) Свое мнение высказали 206 187 "активных граждан". Из них 67,7 % полностью поддержали проект, 19,3 % назвали его полезным, но не первоочередным. Затруднились с ответом 7,5 % голосовавших, а 5,3 % посчитали, что вопрос должны решать специалисты", - говорится в сообщении.

Столичные власти планируют заменить все дизельные автобусы на электробусы к 2031 году, сообщается на сайте.

"Почти половина участников (46,5 %) посчитали, что этот срок необходимо сократить и ускорить обновление парка. 34,6 % считают срок 10 лет оптимальным и предлагают проводить замену без спешки", - уточняется в сообщении.

Электробусы появились на дорогах столицы в сентябре 2018 года. За это время они перевезли свыше 20 миллионов пассажиров. Сегодня на 18 маршрутах на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре Москвы ходят более 260 электробусов. Ими ежедневно пользуются около 150 тысяч человек. Самым популярным считается электробус Т76, который связывает Ярославский район и станцию метро "ВДНХ".