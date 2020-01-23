Омских волонтеров научат правильно искать пропавших людей

23.01.20 11:07

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ

23 января. Interfax-Russia.ru - Региональный ресурсный центр, обучающий волонтеров поиску пропавших людей, откроется в Омске, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

"Добровольцы узнают об организации поисково-спасательных работ, научатся грамотно координировать поисковую деятельность и оказывать первую доврачебную помощь потерпевшим", - говорится в сообщении.

На данный момент между областным правительством и Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям заключено соглашение о сотрудничестве при проведении спасательных поисковых операций. Проводятся совместные занятия и штабные тренировки для отлаживания взаимодействия при поиске пропавших людей. Региональное подразделение Национального центра действует в области на базе поисково-спасательного отряда "Добро-Спас Омск", который был основан в 2011 году.

Вопрос взаимодействия между представителями органов власти, силовых структур и общественными организациями поднял губернатор региона Александр Бурков после завершения поисков Коли Бархатова, потерявшегося в августе 2019 года в Большереченском районе. Тогда глава региона поручил проанализировать ошибки и просчеты в организации поисков мальчика, из-за которых поиски затянулись на двое суток.

Открытие ресурсного центра по обучению волонтеров состоится 28 января, а 30 и 31 января пройдет обучение основам поисковой деятельности.