Строительство 10 км федеральной трассы в Иркутской области обойдется в 3,2 млрд рублей

23.01.20 11:12

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

23 января. Interfax-Russia.ru - ФКУ "Упрдор "Прибайкалье" (структура Росавтодора) ищет подрядчика для строительства 10 км федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" в Иркутской области, говорится на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная цена) контракта составляет 3,154 млрд рублей. Речь идет о строительстве дороги на участке с 1545 по 1555 км. Работы необходимо выполнить до 15 ноября 2021 года.

Согласно информации на сайте правительства Иркутской области, участок дороги, о котором идет речь, расположен в Куйтунском районе региона, в районе железнодорожной станции Мингатуй на Транссибе. Часть участка, согласно проекту, будет абсолютно новой - вне полотна существующей трассы. Рельеф поверхности под новый участок трассы - "практически плоский, слабохолмистый", отмечается в материалах правительства.

Заявки на тендер принимаются до 25 февраля, сам аукцион назначен на 10 марта.

Кроме этого, "Упрдор "Прибайкалье" в эти же дни проведет еще два более мелких тендера по капстроительству на участке с 1545 по 1555 км. Начальная (максимальная цена) контракта в рамках первого тендера составляет 49 млн рублей, второго - 50,9 млн рублей.