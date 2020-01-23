Медпомощь понадобилась 6 морякам с горящего в Охотском море траулера

23.01.20 11:23

© РИА Новости. Евгений Биятов

23 января. Interfax-Russia.ru - Медицинская помощь понадобилась капитану и пяти членам экипажа траулера "Enigma Astralis", пожар на котором начался во вторник утром в Охотском море и продолжается до сих пор.

"Шести членам экипажа "Enigma Astralis" понадобились медицинская помощь из-за последствий дыхания угарным газом на горящем судне. Среди них капитан и старший механик. Степень отравления не тяжелая, всем была оказана медпомощь", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" управляющий группой компаний "Доброфлот" Александр Ефремов.

Эвакуированный экипаж находится на плавзаводе "Всеволод Сибирцев".

Ефремов отметил, что по мере поступления указаний судовладельца моряков отравляют на берег.

"Сегодня отравили еще шесть человек на транспортном рефрижераторе "Антон Гурин". До этого на нашем транспортном рефрижераторе "Гармония" были отправлены 12 человек", - отметил он.

По его словам, оставшиеся на плавзаводе члены экипажа пострадавшего судна находятся в безопасности и обеспечены всем необходимым, ожидают отправку на берег.

Как сообщалось, надстройка траулера "Enigma Astralis" загорелась во вторник. Судно работало на промысле в акватории Охотского моря, примерно в 80 милях от порта Магадан. Все 47 членов экипажа судна эвакуированы. Пожар на судне продолжается.

Часть эвакуированных моряков отправлена во Владивосток двумя попутными судами.

По факту пожара на траулере проверку проводит Дальневосточная транспортная прокуратура. Будет проверено исполнение законодательства о безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции, к проверке привлекаются специалисты Дальневосточного управления государственного морского надзора Ространснадзора.

Судно "Enigma Astralis" приписано к порту Владивосток, принадлежит ООО "Дальневосточная промысловая компания" (Москва).