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23.01.20 11:34

Два самолета и беспилотник ВВС США провели многочасовую разведку у черноморских границ РФ

© РИА Новости. Пресс-служба Минобороны РФ
23 января. Interfax-Russia.ru - Сразу два стратегических разведывательных самолета и дрон ВВС США в четверг совершили многочасовые полеты вдоль побережья России на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолеты радиоэлектронной разведки RC-135W и RC-135U, вылетевшие с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, в течение нескольких часов курсировали вдоль побережья Крыма.

RC-135W выполнял полет к юго-западу от Крыма по линии от Севастополя до западной оконечности полуострова, а RC-135U барражировал от Керченского пролива до Севастополя. Полеты, продолжавшиеся более трех часов, осуществлялись на расстоянии примерно 50-60 км от берега и на высотах 10,2 и 8,6 тыс. метров соответственно над международными водами Черного моря.

Подлетевший к Крыму вместе с самолетами беспилотник RQ-4B Global Hawk также курсировал вдоль южного побережья Крыма - от Севастополя до Керченского пролива. Полет осуществлялся на высоте 16 тыс. метров и около 40 км от берега.

Самолеты радиоэлектронной разведки RC-135 в различных модификациях предназначены для определения с дальнего расстояния режимов работы сил ПВО, вскрытия координат развернутых зенитных ракетных комплексов и РЛС, а также перехвата информации с линий связи штабов и оценки возможностей группировки войск.

Беспилотник Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на большую глубину территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном времени.

Как сообщалось, накануне вблизи Крыма был также зафиксирован многочасовой полет стратегического разведывательного самолета ВВС США RC-135U.

С начала года американские разведывательные самолеты и беспилотники выполнили уже девять полетов у российских границ на Черном море. Они были осуществлены 15, 16, 17, 20, 22 и 23 января.

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