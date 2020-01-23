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23.01.20 11:46
Голикова: Васильева продолжит работать с Минпросвещения и с правительством
"Ольга Юрьевна от нас далеко не уходит, Ольга Юрьевна будет с нами работать. Она будет работать с нами извне, и, поскольку багаж Ольги Юрьевны в сфере образования очень большой, мы с ней договорились, что мы будем взаимодействовать", - сказала Голикова в четверг, представляя коллективу Минпросвещения нового министра Сергея Кравцова и говоря о работе Васильевой.
По словам Голиковой, Васильева будет работать в дальнейшем с Минпросвещения и с правительством.
"Она будет всегда членом нашего коллектива", - сказала Голикова.
Вице-премьер при этом не уточнила, в каком качестве Васильева продолжит взаимодействовать с правительством.
Кравцов указом президента РФ 21 января был назначен министром просвещения РФ вместо Ольги Васильевой. Ранее Кравцов несколько лет руководил Рособрнадзором, отвечая за качество школьного образования и проведение итоговой аттестации.
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