Голикова: Васильева продолжит работать с Минпросвещения и с правительством

23.01.20 11:46

© РИА Новости. Екатерина Штукина

23 января. Interfax-Russia.ru - Экс-глава Минпросвещения Ольга Васильева продолжит работать с правительством и своими бывшими коллегами, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Ольга Юрьевна от нас далеко не уходит, Ольга Юрьевна будет с нами работать. Она будет работать с нами извне, и, поскольку багаж Ольги Юрьевны в сфере образования очень большой, мы с ней договорились, что мы будем взаимодействовать", - сказала Голикова в четверг, представляя коллективу Минпросвещения нового министра Сергея Кравцова и говоря о работе Васильевой.

По словам Голиковой, Васильева будет работать в дальнейшем с Минпросвещения и с правительством.

"Она будет всегда членом нашего коллектива", - сказала Голикова.

Вице-премьер при этом не уточнила, в каком качестве Васильева продолжит взаимодействовать с правительством.

Кравцов указом президента РФ 21 января был назначен министром просвещения РФ вместо Ольги Васильевой. Ранее Кравцов несколько лет руководил Рособрнадзором, отвечая за качество школьного образования и проведение итоговой аттестации.