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23.01.20 11:53
Голубев продолжит возглавлять Ростовскую область, если его поддержат жители
"Никаких предложений мне не поступало о посте в правительстве России. Что касается моей отставки (с поста губернатора - ИФ)... Если президент окажет доверие, а люди поддержат, я намерен продолжать работать", - сказал Голубев на пресс-конференции в Ростове-на-Дону.
Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов неоднократно писали о возможной отставке ростовского губернатора, в частности, называлось несколько вероятных дат ухода Голубева с поста главы региона. Также сообщалось о его переходе на работу в правительство РФ.
Отставку губернатора связывали в том числе с возбуждением уголовных дел в отношении замгубернатора по ЖКХ строительству и архитектуре Сергея Сидаша и бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова. Речь идет о злоупотреблении и превышении должностных полномочий чиновниками при строительстве стадиона "Ростов-Арена" и присвоении более 220 млн рублей.
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