В "Домодедово" и "Внуково" усилен санитарный контроль

23.01.20 12:05

© РИА Новости. Олег Золото

23 января. Interfax-Russia.ru - В московских аэропортах усиливают санитарный контроль, чтобы не допустить проникновения китайского коронавируса.

В пресс-службе аэропорта "Домодедово" "Интерфаксу" сообщили в четверг, что "в аэровокзале круглосуточно дежурит собственная медицинская служба, а также специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области".

В "Домодедово" заверили, что аэропортовые службы совместно с Роспотребнадзором ежегодно проводят санитарно-эпидемиологические учения.

"Специалисты отрабатывают практические навыки работы по выявлению и транспортировке больного с подозрением на опасное инфекционное заболевание, а также работы с остальными пассажирами рейса и дезинфекции воздушного судна".

Во "Внуково" также заявили о готовности противостоять проникновению инфекции, подчеркнули, что в аэропорту "круглосуточно дежурит собственная медслужба и специалисты Роспотребнадзора".

"Проведено дополнительное обучение персонала здравпункта аэровокзального комплекса по диагностике заболеваний, вызванных новым вариантом коронавирусов. Отработаны вопросы по отбору материала у лиц с подозрением на внебольничные пневмонии для лабораторных исследований. Методические рекомендации, полученные в территориальном отделе Роспотребнадзора, изучены, доведены до сотрудников здравпункта", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что службы эпидемиологического надзора уже в ближайшие дни могут начать досматривать пассажиров рейсов из КНР в международных аэропортах по всей стране.

В секторах транзита и прилета международных аэропортов предполагается усилить эпидемиологический надзор за прибывающими пассажирами. В стерильной зоне до паспортного контроля сотрудники эпидслужб, прошедшие специальный инструктаж об основных симптомах коронавируса, при помощи рамок-визоров будут проводить выборочный досмотр пассажиров, прибывающих из КНР, а также следующих транзитом через российские воздушные гавани.

Роспотребнадзор ранее заявлял, что все российские лаборатории располагают всем необходимым для раннего выявления нового опасного коронавируса из КНР, унесшего жизни уже нескольких человек.

Тем временем, накануне двое мужчин, граждане Китая и России, были госпитализированы из петербургского аэропорта "Пулково" с подозрением на ОРВИ и высокой температурой. Оба прибыли рейсом из Шанхая (КНР), где в настоящее время наблюдается вспышка коронавируса.

Однако в Минздраве заявили, что диагноз "коронавирус" у пациентов в Петербурге, пока не подтвержден, это может быть ОРВИ.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

По последним данным, до 571 человека увеличилось в Китае число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, "из них в тяжелом состоянии 95 человек, скончалось 17 человек", сообщил госкомитет КНР по вопросам здравоохранения.

Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию.