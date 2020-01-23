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23.01.20 12:10
Золотодобыдчику "Сисим" аннулировали лицензию на участок, где прорвало дамбы
По данным автоматизированной системы лицензирования недропользования, лицензия отозвана 16 января 2020 года по представлению правоохранительных и надзорных органов.
ООО "Сисим" получило право геологического изучения и последующей добычи россыпного золота на участке "бассейн р. Бол. Сейба" в мае 2005 года, на "руч. Веселый" - в феврале 2019 года. Лицензия была выдана до 31 декабря 2021 года.
По данным открытых источников, запасы золота на месторождении в бассейне реки Большая Сейба по категории С2 оцениваются в 202 кг, по А+В+С1 - 103 кг, на ручье Веселый по категории С2 - 141 кг.
Как сообщалось, 19 октября 2019 года около 06:00 (02:00 мск) в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.
По данным МЧС, 17 человек погибли, 28 человек обратились за помощью к медикам. Трое до сих считаются пропавшими без вести, их активные поиски продолжались до наступления морозов.
СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, были задержаны и арестованы директор золотодобывающего ООО "Сисим" (компания-собственник артели) Максим Ковальков и еще двое сотрудников организации, в офисе компании прошли обыски.
По данным следствия, дамбы для отведения грунтовых вод на золотодобывающем участке были возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов.
Росприроднадзор также выявил на реке Малая Сейба превышения взвешенных частиц, концентрации железа и меди. Природоохранная прокуратура обратилась в суд о взыскании 362 млн рублей с компании "Сисим".
По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Сисим" основано в 2005 году, принадлежит Алексею Гурьянову (55%), ООО "Артель старателей Ангара-Север" (22,5%), Максиму и Сергею Ковальковым (20% и 2,5% соответственно).
По данным государственного реестра участков недр и лицензий, в настоящее время у компании 6 действующих лицензий на добычу золота на участках Дражные Тайлы (Новосибирская область), Верхний (Сисимский дражный полигон, Красноярский край), верховье р. Сисим (правый приток. р. Енисей, Красноярский край), Северный (Урский рудно-россыпной узел, Кемеровская область), на месторождениях р. Горелая и р. Полуденный Кундат (Кемеровская область).
Холдинг "Сибзолото" входит в топ-20 российских золотодобытчиков. Алексей Гурьянов является руководителем и основным акционером холдинга "Сибзолото".
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