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23.01.20 12:23
В Москве построят 15 новых торговых центров
В ведомстве отметили, что аукционы прошли в 2016-2019 годах, на них определены участки под строительство торговых объектов площадью 5,8 га. Совокупная арендная плата за участки составила 470 млн рублей.
Участки под строительство расположены в районах Северное Бутово, Митино, Дорогомилово, Ростокино, Солнцево, Косино-Ухтомский и Хорошевский, Черемушках, Некрасовке, Западном Дегунино, поселениях Щаповское, Десеновское и Марушкинское новой Москвы.
Самый крупный участок в 2,8 га арендован на Боровском шоссе, вл.12. корп.2. На нем возводится торговый центр площадью 9,4 тыс. кв.м.
В департаменте добавили, что в первом квартале 2020 года на торги планируется выставить еще пять участков торгового назначения, объекты расположены на западе, северо-востоке, юго-западе Москвы и Троицком административном округе.
Стартовая цена арендной платы за выставленные на торги земельные участки варьируется от 114,3 тыс. рублей до 8,2 млн рублей.
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