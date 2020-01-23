Госдума единогласно приняла поправки в Конституцию РФ в I чтении

23.01.20 12:32

© РИА Новости. Владимир Федоренко

23 января. Interfax-Russia.ru - Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке в Конституцию.

Законопроект был принят единогласно: "за" 432 человека, "против" - ноль, воздержались - ноль.

Как заявил на заседании в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин, Госдума может рассмотреть вопрос о включении в Конституцию РФ нормы о праве граждан на бесплатное среднее образование.

"Есть вопросы, которые нам, возможно, нужно будет внести как дополнение. Буквально вчера Вячеслав Никонов (глава думского комитета по образованию - ИФ) обратил внимание на то, что в статье 43 (Конституции РФ) закреплено право на начальное, основное и общее образование, а вот среднего как права граждан на бесплатное образование - нет", - сказал Володин в ходе обсуждения законопроекта о внесении поправок в Конституцию в первом чтении.

"Замечания Никонова мы, возможно, изучим и, если найдем поддержку со стороны общества, экспертов, депутатов, - будем вносить как поправку", - добавил спикер.

Володин призвал парламентариев более активно работать над поправками в Конституцию, чтобы провести 11 февраля второе чтение законопроекта.

"Нам крайне важно продолжить начатую работу (над законопроектом) в рамках комитета (по госстроительству и законодательству) и фракций с тем, чтобы выйти в соответствии с предлагаемым решением для рассмотрения законопроекта во втором чтении 11 февраля, - заявил Володин на заседании Думы в четверг.

Для того чтобы успеть к обозначенной дате выйти к обсуждению законопроекта, Володин призвал депутатов, "у кого есть предложения, инициативы, мысли, потратить следующую неделю на работу над поправками в рамках комитета (по госстроительству и законодательству)".

Путин 20 января внес в Госдуму законопроект ((№ 885214-7) "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти".

Законопроект предусматривает поправки в 22 статьи глав с 3 по 8 Конституции РФ, нацеленные на реализацию предложений, озвученных президентом РФ в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года.

В частности, в законопроекте предусмотрено исключение слова "подряд" в отношении двух сроков, на которые может избираться глава государства.

Согласно поправкам, президентом может быть избран гражданин РФ, достигший 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Данное требование не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, предусматривает законопроект. В настоящее время это касается россиян, живущих в Крыму.

Инициатива предлагает закрепить на конституционном уровне запрет для глав субъектов Федерации, членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, председателя правительства, его заместителей, федеральных министров, руководителей иных федеральных органов, а также судей иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства.

Согласно поправкам, президент назначает председателя правительства РФ, кандидатура которого утверждена Госдумой по представлению президента, и освобождает председателя правительства от должности.

В законопроекте также говорится, что президент назначает на должность вице-премьеров и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены Госдумой, и освобождает их от должности.

Президент принимает отставку председателя правительства, вице-премьеров, федеральных министров, а также руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет, отмечается в документе.

Глава государства, кроме того, назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности руководителей органов исполнительной власти, включая федеральных министров, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий, общественной безопасности, предусматривает законопроект.

Президент представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность генпрокурора, замгенпрокурора, вносит в Совет Федерации предложения по освобождению от должности генпрокурора и его заместителей.

Кроме того, президент назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности иных прокуроров, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров.

Предлагается также ввести норму, согласно которой РФ может участвовать в государственных объединениях или передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами РФ, "если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя РФ".

Решения межгосударственных органов, противоречащие Конституции, исполнению не подлежат, говорится в проекте закона.

Кроме того, законопроект устанавливает, что МРОТ в РФ не может быть меньше величины прожиточного минимума.

В законопроекте предусматривается также регулярная индексация размера пенсий "в порядке, установленном федеральным законом".

Согласно проекту, президент формирует Государственный совет РФ в целях "обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства". "Статус Госсовета определяется федеральным законом", - говорится в документе.

Кроме того, предлагается усилить роль Конституционного суда РФ, наделив его возможностью проверять по запросам президента РФ конституционность законов, принятых палатами, до их подписания президентом.

Как следует из внесенного проекта закона, предлагается сократить с 19 до 11 число судей в КС РФ.

Действующая статья 125 Конституции РФ предусматривает, что КС РФ состоит из 19 судей. Сейчас в составе КС РФ 15 судей, включая председателя и заместителя.

Проект закона о поправке к Конституции подготовлен на основании предложений, представленных специальной рабочей группой.