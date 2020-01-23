Новосибирский мэр предложил закрепить в Конституции РФ прямые выборы глав крупных городов

23.01.20 12:36

© РИА Новости. Ростислав Нетисов

23 января. Interfax-Russia.ru - Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предлагает включить в перечень поправок в Конституцию РФ, инициированных президентом, поправку о прямом избрании руководителей органов местного самоуправления крупных городов, сообщает пресс-центр мэрии.

"Я хочу озвучить поправку, которую, на мой взгляд, было бы вовремя и уместно включить в перечень изменений - об обязательном прямом избрании руководителей местного самоуправления крупных областных центров РФ. К таким центрам я предлагаю отнести, прежде всего, города-миллионники. В России таковых 15, к ним относится и Новосибирск. Предлагаю закрепить эту норму в Конституции. Думаю, это будет правильно, в духе Послания, в духе тех поправок, которые сегодня вносятся в основной закон нашей жизни", - приводятся в сообщении его слова.

При этом мэр "полностью поддерживает" те поправки в Конституцию РФ, которые были сформулированы в Послании главы государства. "Я полностью поддерживаю те поправки, которые сформулированы", - заявил Локоть.

В частности, он считает знаковыми положения об усилении публичной власти в части, касающейся расширения и укрепления полномочий местного самоуправления.

В Новосибирской области прямые выборы глав городов сохранились в Новосибирске и наукограде Кольцово. В Новосибирске выборы мэра проходят в один тур, мэр избирается на пять лет. На выборах мэра Новосибирска в 2019 году "Единая Россия" не выставляла кандидата, а руководство региона фактически поддержало кандидата от КПРФ Локтя, выдвинувшегося на второй срок.