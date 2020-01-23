Дефицит мест в отелях на лето-2020 отмечен в Калининградской области

23.01.20 12:41

© РИА Новости. Владимир Астапкович

23 января. Interfax-Russia.ru - В Калининградской области уже наблюдается дефицит мест размещения на летний туристический сезон 2020 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным экспертов, в летний период Калининградская область всегда имела высокую загрузку. И потому с учетом того, что новых и крупных гостиничных объектов не появляется, а количество туристов увеличивается, попасть им в интересующий отель в этом сезоне станет сложнее. Отельная база региона не "успевает" за темпами роста турпотока. Как отмечают представители турфирм, некоторые отели, как, например, "Универсал" (Светлогорск, "три звезды" - ИФ), на конец июля-начало августа уже присылают stop sale.

При этом в сравнении с сезоном 2019 года, отели Калининградской области прибавили в цене 5% и более. Эксперты говорят о подорожании турпродукта в целом на 10%. Однако туроператоры фиксируют увеличение количества запросов на туры в регион, но отмечают, что не все запросы доходят до бронирования.

Оценивая динамику продаж калининградского направления в первом полугодии 2020 года, участники рынка говорят, в первую очередь, о росте спроса на майские праздники. На эти даты пока приходится большая часть бронирований летнего сезона. Кроме того, много запросов на расчеты программ для организованных школьных групп на весенние каникулы.

Как говорят эксперты, росту спроса на калининградское направление помогло несколько факторов. Утверждается, что туристам любых возрастов интересна культурно-историческая тематика калининградского региона. По этой причине в область едет все больше школьных групп.

Стимулирует продажи направления и стоимость авиабилетов. Так, летом из Москвы и Санкт-Петербурга можно было улететь в Калининград за 9000 рублей туда и обратно. В период межсезонья билеты по маршруту продавались по 5000 рублей.

Популярности региону на внутреннем рынке добавил и ЧМ-2018: после мирового первенства интерес россиян к путешествиям по родной стране значительно вырос.

Как сообщалось, в 2019 году турпоток в Калининградскую область составил 1,74 млн человек. Министр культуры и туризма региона Андрей Ермак оценил прошедший туристический сезон как "очень удачный", даже в сравнении с прошлым годом, когда Калининград принимал болельщиков и матчи ЧМ-2018.

По оценке министра, увеличению количества туристов способствовали два фактора. Во-первых, это продвижение туристического потенциала области в российских городах-"миллионниках", с которыми у региона есть авиасообщение. Во-вторых, это введение для иностранных туристов электронных виз. С июля до конца декабря 2019 года их было выдано около 70 тысяч.

Удачным был минувший сезон и с точки зрения загрузки объектов размещения: она выросла в сравнении с прошлым годом на 5% и составила в среднем 61%. Летом она достигала 90%. В калининградском регионе насчитывается около 270 объектов размещения, общее количество мест проживания в которых достигло 6,7 тыс.