Более 300 тыс. гектаров засеят подмосковные аграрии в 2020 году

23.01.20 12:45

© РИА Новости. Сергей Венявский

23 января. Interfax-Russia.ru - В Московской области началась подготовка к весенне-полевым работам 2020 года, в ходе которой планируется засеять порядка 313 тысяч гектаров, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"По предварительным данным, общая посевная площадь в этом году составит порядка 313 тысяч гектаров, что на 4% больше прошлого года", - сказал Разин, слова которого приводит пресс-служба Минсельхоза Подмосковья.

Министр планирует посетить ряд городских округов и вместе с аграриями обсудить организацию комплекса мероприятий для старта аграрного сезона.

"Важно обсудить формирование структуры посевных площадей, подготовку пашни и посевного материала, проведение почвенной диагностики, приобретение и применение минеральных и органических удобрений, изменения в предоставлении господдержки в растениеводстве. Актуальны также вопросы подготовки под сев вновь введённой в оборот земли и обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами", - отметил Разин.

По словам главы подмосковного Минсельхоза, также большое внимание уделяется сельхозтехнике и мониторингу посевов озимых культур.