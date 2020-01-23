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23.01.20 12:45
Более 300 тыс. гектаров засеят подмосковные аграрии в 2020 году
"По предварительным данным, общая посевная площадь в этом году составит порядка 313 тысяч гектаров, что на 4% больше прошлого года", - сказал Разин, слова которого приводит пресс-служба Минсельхоза Подмосковья.
Министр планирует посетить ряд городских округов и вместе с аграриями обсудить организацию комплекса мероприятий для старта аграрного сезона.
"Важно обсудить формирование структуры посевных площадей, подготовку пашни и посевного материала, проведение почвенной диагностики, приобретение и применение минеральных и органических удобрений, изменения в предоставлении господдержки в растениеводстве. Актуальны также вопросы подготовки под сев вновь введённой в оборот земли и обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами", - отметил Разин.
По словам главы подмосковного Минсельхоза, также большое внимание уделяется сельхозтехнике и мониторингу посевов озимых культур.
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