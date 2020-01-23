Коронавирус не подтвердился у пассажира, прилетевшего из Китая в Пермь

23.01.20 12:51

© РИА Новости. Андрей Стенин

23 января. Interfax-Russia.ru - Врачи взяли анализы у пассажира, прилетевшего из Китая в Пермь, коронавирус не выявлен, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" пресс-секретарь международного аэропорта "Пермь" (Большое Савино) Евгений Кузнецов в четверг.

"Взяли анализы, но вирус не подтвердился. У нее просто простуда, ее отправили ее домой", - сказал Кузнецов.

Ранее сообщалось, что врачи в аэропорту Перми обследуют пассажирку из Китая с высокой температурой. Она прибыла в Пермь 23 января в 12:47 (10:47 мск) рейсом из Санья (Китай).Женщину средних лет от трапа увезла бригада "скорой помощи".

В связи с выявлением коронавируса в Китае в аэропорту Перми принимаются повышенные меры безопасности.