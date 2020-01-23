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23.01.20 13:11
Ленобласть планирует провести эстафету вечного огня в память о Великой Победе
На заседании областного правительства в четверг губернатор поручил подготовить письменное обращение в оргкомитет "Победа" и администрацию президента об организации и проведении в Ленобласти эстафеты вечного огня по Дороге жизни с участием делегаций всех городов воинской славы России.
"Делегации примут участие в эстафете в Ленинградской области, а затем уедут на празднование в Москву: такая схема предварительно одобрена. Акцию нужно готовить уже сейчас с участием всех комитетов, ветеранских организаций, волонтеров. Нужно также подключить музей "Ленрезерв", потому что мы предполагаем, что участники будут передвигаться по Дороге жизни на технике времен Великой Отечественной войны. Это будет знаковая акция, одна из самых масштабных, посвященных 75-летию Великой Победы на территории Ленинградской области", - цитирует Дрозденко пресс-служба.
Планируется, что эстафета с участием представителей городов воинской славы проедет по памятным местам времен Великой Отечественной войны и финиширует у комплекса "Разорванное кольцо".
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