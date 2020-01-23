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23.01.20 13:16
Более 25 тыс. человек с начала года зарегистрировали автомобили по новым правилам
"С начала января регистрационные действия по новым правилам в настоящее время пошли. С начала года у нас в процедуре присвоения номера, то есть выдачи пластины в наших подразделениях, воспользовались более 25 тыс. человек, которые получили виртуальный знак, пошли и самостоятельно изготовили (пластину) в соответствующих организациях", - сказал Мишуров на пресс-конференции в четверг.
Он отметил, что в настоящее время действуют более 400 подобных организаций, реестр которых размещен на информационном портале ГИБДД РФ.
С 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок государственной регистрации транспортных средств, действующий на всей территории России.
Соответствующее постановление утвердили в правительстве РФ в конце декабря.
Согласно новым правилам, на всей территории России установлен единый порядок государственной регистрации транспортных средств, в том числе порядок и условия присвоения транспортному средству государственного регистрационного номера и выдачи госзнака, осмотра должностным лицом регистрационного подразделения или уполномоченным лицом специализированной организации и ряда других действий по регистрации.
Так, регистрационные подразделения могут осуществлять регистрацию автомобилей самостоятельно, а также во взаимодействии со специализированными организациями, соответствующими требованиям статьи 21 ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и включенными в реестр специализированных организаций.
Ими являются изготовители транспортных средств или зарегистрированные в РФ юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, уполномоченные на реализацию данных автомобилей.
Кроме того, согласно утвержденному постановлению, зарегистрировать автомобиль можно будет в любом подразделении, вне зависимости от места регистрации владельца.
"Регистрация транспортных средств производится любым регистрационным подразделением по месту обращения владельца транспортного средства вне зависимости от места регистрации физического лица, индивидуального предпринимателя или места нахождения юридического лица, являющихся владельцами транспортных средств", - говорится в документе.
При этом присвоение государственного регистрационного номера транспортного средства осуществляется в соответствии с цифровым кодом региона места регистрации его владельца.
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