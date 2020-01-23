Ростовская область отправит донских казаков на Парад Победы в Москве

23.01.20 13:31

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

23 января. Interfax-Russia.ru - Ростовская область начнет подготовку подразделения донских казаков, которые примут в Москве участие в Параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Сейчас мы готовимся к тому, чтобы казачья коробка Всевеликого войска Донского прошла на Параде 9 мая. Я уже говорил, что Ростовская область в полном объеме примет все необходимые меры, чтобы мы своих казаков туда направили. Профинансируем все, что необходимо, чтобы это состоялось", - заявил он на пресс-конференции в четверг.

По словам Голубева, казаки начнут подготовку к участию в Параде уже в начале февраля.

"Они (казаки) должны пройти, как вы понимаете, красиво, достойно. Так же, как в 1945 году, когда донские и кубанские казаки показали свое мастерство", - подчеркнул губернатор.