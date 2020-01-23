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23.01.20 13:35

Около 21 млрд руб. вложат в проект по выращиванию женьшеня в Хабаровском крае

© РИА Новости. Виталий Аньков
23 января. Interfax-Russia.ru - Проект по выращиванию женьшеня планирует реализовать компания "Ливей" в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

"Предполагается, что будет выращиваться порядка 30 тысяч тонн женьшеня на территории Хабаровского края. Объем инвестиции составит около 21 млрд рублей. Продукцию планируется сбывать как на территории России, так и в странах Европы и Азии. В настоящее время разработан бизнес-план реализации проекта", - сказал заместитель гендиректора АНО АПИ Максим Дузь, которого цитирует пресс-служба агентства.

По его словам, в этом году инвестор планирует получить в аренду лесные участки и подготовить их под выращивание женьшеня, а также приступить к строительству производственных мощностей. В рамках проекта будет создано 729 рабочих мест.

Отмечается, что на Дальнем Востоке уже реализуется несколько проектов по выращиванию женьшеня. Так, методики производства этого растения возрождают в Приморском крае. А раньше полезный корень выращивали в совхозе "Женьшень" в Анучинском районе Приморья.

Женьшень высоко ценится в восточной медицине. В настоящее время он находится под угрозой исчезновения, занесен в Красную книгу РФ и включен в перечень стратегически важных товаров.

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