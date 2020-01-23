Почта России сэкономила более 1 млрд руб. на обслуживании офисной техники

23.01.20 13:36

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

23 января. Interfax-Russia.ru – Почта России сэкономила более 1 млрд руб. после запуска проекта Multi-Sourcing, сообщает пресс-служба компании.

"Реализовав данный принцип, Почта России в 2018 году передала на сервисное обслуживание более 650 тыс. единиц вычислительной, офисной, контрольно-кассовой техники и весового оборудования на всех эксплуатируемых объектах почтовой связи. В масштабах всей сети компания в 2018 году смогла сэкономить более 1,04 млрд рублей и создать на территории Российской Федерации новый рынок по оказанию услуг инфраструктурного ИТ-аутсорсинга", – говорится в сообщении.

Модель Multi-Sourcing работает в системе управления ИТ-процессами Naumen Service Desk. Предусматривает заключение контрактов на обслуживание техники сразу с несколькими подрядчиками, и заказчик может выбрать оптимальную стоимость и качество услуг.

"Переход к формату Multi-Sourcing и внедрение новой системы диверсификации дали нам возможность максимально эффективно работать с поставщиками в регионах, выбирая наиболее выгодные для компании ценовые предложения", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов АО "Почта России" Сергея Емельченкова.

Он также отметил, что высвободившиеся средства направят на развитие новых платформ и клиентских сервисов.

В 2019 году в системе Naumen Service Desk было зарегистрировано более 4 млн запросов пользователей, которые исполнялись объединенной командой Почты России и внешних подрядчиков с общей численностью более 3 тыс. человек.

Проект Multi-Sourcing в 2019 году получил премию "Астра" за успехи в сфере управления корпоративным ИТ-аутсорсингом АО "Почта России" – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и около 335 тыс. почтовых работников.

Ежегодно принимает более 2,5 млрд писем, обрабатывает порядка 433 млн посылок. Ежегодный объем транзакций через "Почту России" составляет 3,5 трлн рублей (пенсии, платежи и переводы).

Выручка компании от операционной деятельности в 2018 году выросла на 12,2 млрд рублей и составила 190,43 млрд рублей (по сравнению со 178,1 млрд рублей в 2017 году). Фактическая чистая прибыль Почты России в 3,5 раза превысила показатели 2017 года и составила 2,7 млрд рублей.