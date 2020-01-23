Стадион "Ростов-Арена" не способен окупаться только футбольными матчами

23.01.20 13:41

© РИА Новости. Евгения Новоженина

23 января. Interfax-Russia.ru - Стадион "Ростов-Арена", построенный к ЧМ-2018 должен зарабатывать не только с помощью проведения футбольных матчей, чтобы выйти на самоокупаемость, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев на пресс-конференции в четверг.

"Годовое содержание стадиона стоит 300 млн рублей. Мы должны ускоряться по реализации бизнес-плана адаптации стадиона. Надо сразу понимать, что на футбольных матчах стадион никогда не будет окупаться. А с помощью различных событий на тех площадках, которые есть на территории объекта, можно повысить его привлекательность. Там большие возможности и мы приглашаем инвесторов", - сказал Голубев.

Он отметил, что на 2020 год 240 млн рублей выделено из федерального бюджета, около 13 млн из бюджета региона, остальное стадион должен будет заработать сам.

В ноябре 2019 года было подписано распоряжение о передаче стадиона "Ростов-Арена" из федеральной в собственность Ростовской области. В 2020 году 95% бюджета на содержание стадиона будет выделяться из федерального бюджета, а 5% из казны Ростовской области. С каждым годом процент федеральных средств будет уменьшаться.