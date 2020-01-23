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23.01.20 13:41
Стадион "Ростов-Арена" не способен окупаться только футбольными матчами
"Годовое содержание стадиона стоит 300 млн рублей. Мы должны ускоряться по реализации бизнес-плана адаптации стадиона. Надо сразу понимать, что на футбольных матчах стадион никогда не будет окупаться. А с помощью различных событий на тех площадках, которые есть на территории объекта, можно повысить его привлекательность. Там большие возможности и мы приглашаем инвесторов", - сказал Голубев.
Он отметил, что на 2020 год 240 млн рублей выделено из федерального бюджета, около 13 млн из бюджета региона, остальное стадион должен будет заработать сам.
В ноябре 2019 года было подписано распоряжение о передаче стадиона "Ростов-Арена" из федеральной в собственность Ростовской области. В 2020 году 95% бюджета на содержание стадиона будет выделяться из федерального бюджета, а 5% из казны Ростовской области. С каждым годом процент федеральных средств будет уменьшаться.
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