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23.01.20 13:42
Внедрение системы распознавания лиц в московском метро завершится к 1 сентября
"Одно из направлений, которое даст нам новое направление, которое даст нам новое качество работы, это информационные технологии. В минувшем году мы экспериментировали с системой распознавания лиц, были задержаны десятки граждан, находящихся в розыске", - сказал Собянин на расширенном заседании коллегии ГУ МВД по Москве в четверг.
По его словам, система распознавания лиц показала свою эффективность.
"Поэтому мы с 1 января внедрили ее в массовом порядке, были заменены городские камеры на камеры с HD-качеством и были запущены системы искусственного интеллекта по распознаванию лиц. С 1 сентября эта система будет полностью внедрена и в метрополитене", - сообщил Собянин.
Таким образом, отметил он, "лица, находящиеся в розыске, будут распознаваться за доли секунды".
"Это другой уровень работы, это принципиально другие возможности. Мы должны отработать возможности и для видеоаналитики, которая позволит выявлять места криминогенных точек, места скопления мигрантов, закладки наркотиков и так далее", - подчеркнул мэр Москвы.
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