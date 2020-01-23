Археологи нашли в Крыму новые драгоценности скифов

23.01.20 13:54

© РИА Новости. Александр Полегенько

23 января. Interfax-Russia.ru - Скифские изделия из драгоценных металлов обнаружили при раскопке некрополя на юго-западе Крыма, сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

"Раскапывали хорошо известный позднескифский некрополь Усть-Альмин (. . .) Удалось вскрыть большую площадь, чем было до этого, поэтому количество найденных изделий из драгметаллов увеличилось", - сказал Майко на пресс-конференции в четверг.

По его словам, сейчас находки подлежат обработке, их покажут через несколько месяцев. Металл, из которого они сделаны, и количество предметов он не назвал.

Скифское золото получило широкую известность после выставки в Европе, где до сих пор остаются экспонаты страховой стоимостью около около 2 млн евро из-за непризнания российского статуса Крыма.

Четыре крымских музея: Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический", - в бытность региона в составе Украины направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". Также в ее составе были экспонаты из музея в Киеве.

Полуостров после местного референдума в марте 2014 года вошел в состав России. Поскольку Нидерланды не признают присоединение Крыма к РФ, возник вопрос, кому после закрытия выставки возвращать коллекцию "скифского золота", состоящую из двух тысяч предметов.

В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть коллекцию из Нидерландов в Крым.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания дела начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года.

16 июля Апелляционный суд запросил дополнительную информацию. Отмечалось, что окончательное решение может быть вынесено через 6-9 месяцев. В сентябре крымская сторона сообщила, что все документы, запрошенные судом, переданы через адвокатов.