Туристический маршрут будут развивать на Северном фасе Курской дуги

23.01.20 14:06

© РИА Новости. Сергей Пятаков

23 января. Interfax-Russia.ru - Туристический маршрут по военно-историческим объектам Северного фаса Курской дуги, где в годы Великой Отечественной Войны прошли ожесточенные бои, планируют развивать в Курской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

В первую очередь планируется провести ремонт объектов показа, решить вопросы проживания туристов в гостиницах, организовать точки питания и сувенирной продукции.

Кроме того, будет рассмотрена возможность расширения дороги в Поныровском районе и увеличения количества дорожных "карманов" к памятнику "Тепловские высоты" для экскурсионных автобусов.

По данным обладминистрации, только в прошлом году эти места боевой славы посетили более 60 тыс. человек из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Воронежа, Белгорода, Смоленска, других городов и регионов.

На северном фасе Курской дуги в начале июля 1943 года советская армия отразила удар немецко-фашистских захватчиков, пытавшихся прорваться к Курску. Сражение стало составной частью Курской битвы, коренным образом повлиявшим на ход Великой Отечественной войны.