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23.01.20 14:06
Туристический маршрут будут развивать на Северном фасе Курской дуги
В первую очередь планируется провести ремонт объектов показа, решить вопросы проживания туристов в гостиницах, организовать точки питания и сувенирной продукции.
Кроме того, будет рассмотрена возможность расширения дороги в Поныровском районе и увеличения количества дорожных "карманов" к памятнику "Тепловские высоты" для экскурсионных автобусов.
По данным обладминистрации, только в прошлом году эти места боевой славы посетили более 60 тыс. человек из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Воронежа, Белгорода, Смоленска, других городов и регионов.
На северном фасе Курской дуги в начале июля 1943 года советская армия отразила удар немецко-фашистских захватчиков, пытавшихся прорваться к Курску. Сражение стало составной частью Курской битвы, коренным образом повлиявшим на ход Великой Отечественной войны.
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