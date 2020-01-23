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23.01.20 14:24

Около 80 школ КЧР до конца года обеспечат высокоскоростным интернетом

© РИА Новости. Александр Кряжев
23 января. Interfax-Russia.ru - Современное оборудование и высокоскоростной доступ в интернет получат десятки образовательных организаций Карачаево-Черкесии до конца года, сообщает пресс-служба главы КЧР.

"В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" 77 образовательных организаций КЧР в этом году подключат к высокоскоростному интернету и оснастят современным оборудованием", - говорится в сообщении.

Проект предполагает обеспечение интернет-соединения со скоростью не менее 100 Мб/с для городских образовательных организаций и не менее 50 Мб/с - для сельских.

Все школы Карачаево-Черкесии обеспечат всем необходимым по нацпроекту до 2024 года.

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