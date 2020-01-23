Почти 40 "земских учителей" привлекут в села и малые города Подмосковья

23.01.20 14:25

© РИА Новости. Александр Кряжев

23 января. Interfax-Russia.ru - С 3 февраля в Московской области начинается прием документов на участие в федеральной программе "Земский учитель", сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

"Благодаря ее реализации (программы "Земской учитель" - ИФ) в этом году в сельскую местность региона мы планируем привлечь 37 педагогов", - цитирует министра образования Московской области Ирину Каклюгину пресс-служба.

Первый этап программы - прием документов от кандидатов - продлится до 15 апреля.

Глава ведомства добавила, что программа состоит из нескольких этапов: педагог подает заявку на участие, следующий шаг - эксперты оценивают его заявку, а потом происходит отбор.

"Сейчас в сельской местности Подмосковья работают около десяти тысяч учителей. У нас нет ощутимого дефицита в педагогах, тем не менее, реализация программы поможет полностью укомплектовать специалистов. Все учителя, прибывшие на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, получат единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей. Это хорошее подспорье для работы и жизни", - отметила Каклюгина.