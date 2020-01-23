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23.01.20 14:25
Почти 40 "земских учителей" привлекут в села и малые города Подмосковья
"Благодаря ее реализации (программы "Земской учитель" - ИФ) в этом году в сельскую местность региона мы планируем привлечь 37 педагогов", - цитирует министра образования Московской области Ирину Каклюгину пресс-служба.
Первый этап программы - прием документов от кандидатов - продлится до 15 апреля.
Глава ведомства добавила, что программа состоит из нескольких этапов: педагог подает заявку на участие, следующий шаг - эксперты оценивают его заявку, а потом происходит отбор.
"Сейчас в сельской местности Подмосковья работают около десяти тысяч учителей. У нас нет ощутимого дефицита в педагогах, тем не менее, реализация программы поможет полностью укомплектовать специалистов. Все учителя, прибывшие на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, получат единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей. Это хорошее подспорье для работы и жизни", - отметила Каклюгина.
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