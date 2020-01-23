Костин: Приватизация ВТБ пока труднореализуема, для этого нет мотивации

23.01.20 14:30

© РИА Новости. Евгений Биятов

23 января. Interfax-Russia.ru - Задача по приватизации ВТБ пока труднореализуема, сейчас для этого нет мотивации, считает президент - председатель правления банка Андрей Костин.

"Я практически исключаю это (снижение доли государства в ВТБ в 2020 году - прим. ИФ), да. Хотя в принципе приватизация пакета государства - это не мое решение, это решение правительства. Оно владелец, оно может это сделать. Но мне, как исполнителю принятых решений, кажется, что эта задача на сегодня пока труднореализуема, и главное, отсутствует какая-то мотивация, чтобы это делать", - сообщил Костин в интервью Business FM в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Рассуждая о возможности снижения доли государства в ВТБ за счет продажи существующих акций, глава банка предположил, что это возможно, скорее всего, только на российской бирже и в рублях. "Наверное, этот вопрос возможен, но, честно говоря, пока я жесткой необходимости в этом не вижу. Во-первых, потому что не меняет сути структуры капитала банка ВТБ: 61% или 51% - это не играет большой роли в управленческих или корпоративных решениях. С другой стороны, вы совершенно правы, я считаю, что капитализация банка сегодня слишком низка для того, чтобы государство продавало пакет акций, тем более что государству деньги особо не нужны, они даже не идут в бюджет, они идут на пополнение Фонда национального благосостояния, а там денег сегодня достаточно", - заявил Костин.

В целом пока он не видит возможности для дальнейшей приватизации ВТБ. "Мы ее не обсуждаем ни с правительством, ни с инвесторами, потому что есть ряд сложных вопросов. Во-первых, выпуск дополнительных акций, которые могут, скажем, привлечь новый капитал в банк, в принципе невозможен, потому что он заразит существующие акции: санкции, которые ввели не только американские, но и европейские правительства, относятся именно к выпуску новых акций. И в этом плане, по большому счету, если мы не хотим попасть в ситуацию, когда западные инвесторы вообще избавятся от всех наших акций, мы довыпуски делать не должны", - подчеркнул глава ВТБ.

Правительство РФ в конце прошлого года утвердило план приватизации на трехлетний период, куда также вошел ВТБ. Долю государства в капитале банка планируется сократить с нынешних 61% до 50% + 1 акция.

Основным акционером ВТБ с долей в 60,93% является Росимущество. Находящийся под контролем ЦБ РФ банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) контролирует 14,7% ВТБ. Крупными миноритарными акционерами ВТБ также являются Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%) и Катарский инвестиционный фонд (2,35%).