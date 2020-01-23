Группа "ГАЗ" поставит в Тверскую область 438 автобусов на 3 млрд рублей

23.01.20 15:07

© РИА Новости. Евгений Биятов

23 января. Interfax-Russia.ru - Группа "ГАЗ" изготовит и поставит 438 автобусов малого, среднего и большого классов для работы на маршрутах Твери и Тверской области, сообщает пресс-служба группы.

В частности, в первом квартале 2020 года планируется поставить 110 автобусов большого класса ЛиАЗ-5292 вместимостью 105 пассажиров, 314 автобусов среднего класса ЛиАЗ-4292 вместимостью 73 человека и 14 каркасных автобусов "ГАЗель Next" вместимостью 20 пассажиров.

Сумма контрактов не указывается. Поставку техники в лизинг профинансировал ВЭБ.РФ.

Транспорт производства Ликинского автобусного и Горьковского автомобильного заводов рассчитан на работу с различным пассажиропотоком, оснащен оборудованием для транспортировки маломобильных пассажиров.

Автобусы ЛиАЗ укомплектованы двигателями ЯМЗ экологического стандарта "евро-5", системами видеонаблюдения и бесконтактной оплаты проезда. Салоны автобусов "ГАЗель Next" - высокие (190 см), с панорамным остеклением.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Тверской области, ВЭБ.РФ профинансировал поставку 438 автобусов производства группы "ГАЗ" в рамках реализации новой модели пассажирских перевозок в регионе.

Объем финансирования составил 3,03 млрд рублей. Договоры лизинга подписаны между группой ВЭБ.РФ и ООО "Верхневолжское автотранспортное предприятие", сказал представитель пресс-службы.

"Ранее ВЭБ.РФ совместно с банком ДОМ.РФ предоставил ООО "Верхневолжское автотранспортное предприятие" гарантийную поддержку в рамках государственных контрактов на перевозку пассажиров. Объем гарантийной поддержки составил 2 млрд рублей", - сказал представитель регионального правительства.

Группа "ГАЗ" является крупнейшим поставщиком автобусов в РФ, производит полную линейку автобусов малого, среднего, большого и особо большого классов пассажировместимостью от 19 до 201 человек. Выпускаются автобусы, работающие на различных видах топлива (бензин, дизель, газ, электричество).

Группа "ГАЗ" объединяет 13 предприятий в 8 регионах России, выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты.