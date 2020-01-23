Хозяйства Тюменской области в 2019г направили на обновление парка сельхозмашин 2,4 млрд рублей

23.01.20 15:09

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

23 января. Interfax-Russia.ru - Предприятия АПК Тюменской области в 2019 году направили на покупку сельхозтехники порядка 2,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба областного департамента АПК.

Сумма субсидий из областного бюджета при этом составила 445,4 млн рублей.

Так, в 2019 году в хозяйствах региона появилось 712 новых единиц сельскохозяйственной техники. В частности, было приобретено 118 тракторов, 62 зерноуборочных комбайна, 35 посевных комплексов. Смонтировано 6 новых зерносушилок в пяти районах области.

Ранее сообщалось, что власти Тюменской области намерены оказывать поддержку только тем предприятиям АПК, которые вкладывает в развитие производства, а также увеличивают экспорт сельхозпродукции.