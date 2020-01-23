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23.01.20 15:09
Хозяйства Тюменской области в 2019г направили на обновление парка сельхозмашин 2,4 млрд рублей
Сумма субсидий из областного бюджета при этом составила 445,4 млн рублей.
Так, в 2019 году в хозяйствах региона появилось 712 новых единиц сельскохозяйственной техники. В частности, было приобретено 118 тракторов, 62 зерноуборочных комбайна, 35 посевных комплексов. Смонтировано 6 новых зерносушилок в пяти районах области.
Ранее сообщалось, что власти Тюменской области намерены оказывать поддержку только тем предприятиям АПК, которые вкладывает в развитие производства, а также увеличивают экспорт сельхозпродукции.
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