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23.01.20 15:26
Газпром построил в Уфе новый ГРП для газоснабжения 100 тыс. жителей
Решение о строительстве нового ГРП было принято в связи с износом оборудования построенного в 1971 году газорегуляторного пункта.
Новый объект "позволит повысить надежность газоснабжения более 100 тыс. потребителей микрорайонов "Нижегородка", "Зеленая роща", "Кузнецовский затон" республиканской столицы", - уточняется в сообщении.
ГРП оснащен современным оборудованием, в том числе системой телеметрии для эксплуатации в автоматическом режиме, без постоянного дежурства обслуживающего персонала, что позволит в период максимальных нагрузок обеспечить безаварийную эксплуатацию системы газораспределения и бесперебойную поставку природного газа коммунально-бытовым предприятиям и населению южной части города.
"Газпром газораспределение Уфа" эксплуатирует более 48 тыс. км газораспределительных сетей. Количество газифицированных квартир составляет более 1,3 млн, количество газифицированных предприятий, коммунально-бытовых объектов и котельных - более 16,4 тыс.
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