Газпром построил в Уфе новый ГРП для газоснабжения 100 тыс. жителей

23.01.20 15:26

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23 января. Interfax-Russia.ru - ПАО "Газпром газораспределение Уфа" (входит в группу "Газпром межрегионгаз") ввело в эксплуатацию в Уфе новый головной газорегуляторный пункт (ГРП) "Нижегородка", сообщила пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз".

Решение о строительстве нового ГРП было принято в связи с износом оборудования построенного в 1971 году газорегуляторного пункта.

Новый объект "позволит повысить надежность газоснабжения более 100 тыс. потребителей микрорайонов "Нижегородка", "Зеленая роща", "Кузнецовский затон" республиканской столицы", - уточняется в сообщении.

ГРП оснащен современным оборудованием, в том числе системой телеметрии для эксплуатации в автоматическом режиме, без постоянного дежурства обслуживающего персонала, что позволит в период максимальных нагрузок обеспечить безаварийную эксплуатацию системы газораспределения и бесперебойную поставку природного газа коммунально-бытовым предприятиям и населению южной части города.

"Газпром газораспределение Уфа" эксплуатирует более 48 тыс. км газораспределительных сетей. Количество газифицированных квартир составляет более 1,3 млн, количество газифицированных предприятий, коммунально-бытовых объектов и котельных - более 16,4 тыс.