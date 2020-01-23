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23.01.20 15:39
Туристическая программа для молодежи появилась в Ярославской области
По словам директора департамента туризма Ярославской области Юлии Рыбаковой, власти формируют подобные программы для каждой категории туристов, в том числе для молодежи.
"Молодым людям чаще всего интересны квесты, мастер-классы, а также онлайн-проекты. Кроме того, гости из других регионов приезжают, чтобы посетить концерты звезд в клубах", - приводятся в релизе слова Рыбаковой.
Власти также создали арт-карту, на которой отмечены 40 рекомендуемых для посещения объектов. Это позволит туристам составить собственный арт-маршрут. На карту нанесены музеи, галереи, арт-студии - места, где можно не только увидеть, но и приобрести произведения искусства, пообщаться с их создателями.
Кроме того, правительство создало аудиогид, который включает в себя 70 аудиоэкскурсий по 11 городам региона и селу Вятское.
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