Туристическая программа для молодежи появилась в Ярославской области

23.01.20 15:39

Фото с сайта правительства Ярославской области

23 января. Interfax-Russia.ru - Квесты, интерактивные мероприятия и мастер-классы вошли в туристическую программу для молодежи, созданную в Ярославской области ко Дню студента, который отмечается 25 января, сообщает правительство региона в четверг.

По словам директора департамента туризма Ярославской области Юлии Рыбаковой, власти формируют подобные программы для каждой категории туристов, в том числе для молодежи.

"Молодым людям чаще всего интересны квесты, мастер-классы, а также онлайн-проекты. Кроме того, гости из других регионов приезжают, чтобы посетить концерты звезд в клубах", - приводятся в релизе слова Рыбаковой.

Власти также создали арт-карту, на которой отмечены 40 рекомендуемых для посещения объектов. Это позволит туристам составить собственный арт-маршрут. На карту нанесены музеи, галереи, арт-студии - места, где можно не только увидеть, но и приобрести произведения искусства, пообщаться с их создателями.

Кроме того, правительство создало аудиогид, который включает в себя 70 аудиоэкскурсий по 11 городам региона и селу Вятское.