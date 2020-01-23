Бурые медведи проснулись в Казанском зооботсаду из-за теплой январской погоды

23.01.20 16:58

© РИА Новости. Владимир Астапкович

23 января. Interfax-Russia.ru - Пара бурых медведей Фома и Маша проснулась в Казанском зооботаническом саду из-за аномально теплой для января погоды, сообщается на сайте мэрии города со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"Фома просыпался несколько раз. Чтобы медведь снова заснул, его кормили снегом. Просыпается и медведица Маша - выходит поесть и снова ложится. Излишней активности она не проявляет", - говорится в сообщении.

В поведении животных нет ничего удивительного, подобное случается и в дикой природе - с середины зимы во время потепления медведи ненадолго просыпаются, отмечается в пресс-релизе.

Еноты, которые зимой также впадают в спячку, пока не просыпались.

Ранее сообщалось, что из-за теплой погоды в Казани остались грачи, которые прилетают лишь в марте.