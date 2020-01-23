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23.01.20 17:05

ВТБ готов участвовать в создании авиакомпании для ДФО на рыночных условиях

© РИА Новости. Евгений Биятов
23 января. Interfax-Russia.ru - ВТБ (MOEX: VTBR) готов участвовать в создании авиакомпании для перевозок в Дальневосточном федеральном округе, но это участие должно быть основано на рыночных условиях, заявил президент - председатель правления банка Андрей Костин.

"Нет, с нами никто не говорил. Мы пока не знаем ни сути этого вопроса, ничего. Если будут обращения правительства, будем их рассматривать (...) Но наше участие, конечно же, должно строиться на рыночных основах", - сказал Костин журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

В качестве примера таких рыночных условий он привел преференции, предоставленные аэропорту "Пулково", одним из совладельцев которого является ВТБ.

"Мы, кстати, благодарны тому, что правительство сильно поддержало аэропорт "Пулково" - и по "открытому небу", и по электронным визам, и по тарифам - это действительно огромный шаг вперед. Но вот на таких рыночных основах, мы считаем, что должно быть так, что любой проект должен быть окупаем. Если предложения будут, мы конечно готовы рассматривать, я уверен, что и наш коллега Сбербанк (MOEX: SBER) тоже", - добавил глава ВТБ.

Как сообщалось, в конце прошлого года президент Владимир Путин поручил правительству проработать создание авиакомпании с парком из российских самолетов для перевозок в ДФО и "труднодоступных районах". При этом создание региональной авиакомпании обсуждалось и ранее: в частности, в конце 2018 г. стало известно о таком проекте под патронажем Сбербанка и ВТБ. Впоследствии проект был приостановлен.

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