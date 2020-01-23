До 1,5 месяцев может продлиться лечение в больнице пострадавших при затоплении кипятком отеля в Перми

23.01.20 17:23

© РИА Новости. Башир Алиев

23 января. Interfax-Russia.ru - Постояльцы мини-отеля в Перми, госпитализированные после затопления кипятком подвала, могут провести в медучреждении еще 1,5 месяца, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края в четверг.

"Сейчас пострадавшим предстоит лечение, стабилизация здоровья. Это процесс не быстрый: они могут лежать в больнице еще до 1,5 месяцев", - приводятся в сообщении слова заведующего ожоговым центром Андрея Бабикова.

При этом он отметил, что все пациенты находятся в стабильном состоянии и сознании, у них ожоги ног.

Между тем власти уже стали выплачивать первые компенсации. Так, семьям погибших направлено по 500 тысяч рублей.

Пострадавшим выплатят по 200-300 тысяч рублей, как предполагается, в течение недели. Социальные службы помогают им сформировать необходимый пакет документов.

В ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми прорвало трубу с теплоносителем рядом с жилым домом, где на цокольном этаже располагается мини-отель. Кипяток залил помещение отеля, из-за чего погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы. Среди пострадавших - двое спасателей и сотрудница гостиницы.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть более двух лиц). Дело расследует центральный аппарат СКР.

В рамках уголовного дела о халатности сотруднику надзорного подразделения ГУ МЧС по Пермскому краю Разифу Исмакаеву предъявлено обвинение, с него взяли подписку о невыезде. По данным регионального управления СКР, краевой главк МЧС в феврале 2019 года выявил нарушения, исключающие работу мини-отеля. Но несмотря на это, отель все равно продолжал работать.

С 20 января в городе продолжает действовать режим ЧС.