Ученица ранила в уфимской школе ножом двоюродную сестру из-за семейного конфликта

23.01.20 17:52

© РИА Новости. Вадим Жернов

23 января. Interfax-Russia.ru - Школьница в Уфе ранила принесенным из дома ножом двоюродную сестру, причиной поступка мог стать семейный конфликт.

"В дежурную часть (...) поступило сообщение о происшествии в одной из школ Ленинского района. По предварительным данным, 12-летняя ученица школы ударила ножом свою 12-летнюю двоюродную сестру, которая учится в этой же школе", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" сотрудник пресс-службы МВД по Башкирии.

Из учебного заведения школьницу доставили в больницу, ее жизнь вне опасности.

По словам собеседника агентства, семья не была на учете в органах внутренних дел.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах уточнил, что двоюродные сестры учатся в одном классе, живут в разных квартирах одного частного дома. "Одна из них принесла из дома нож и после уроков ударила сестру", - сказал собеседник агентства.

Причиной поступка, предположительно, мог стать конфликт между семьями сестер. Отцы девочек, родные братья, "не могут поделить жилье, видимо, все это отразилось отношениях сестер", сказал собеседник агентства.

В свою очередь, республиканское СУ СКР начало доследственную проверку в связи с поступлением раненой школьницы в больницу. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, сообщили в пресс-службе ведомства.