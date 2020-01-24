Крымские археологи нашли в горах идеально сохранившийся склеп XIII века

24.01.20 09:49

© РИА Новости. Денис Абрамов

24 января. Interfax-Russia.ru - Христианский склеп поздневизантийского периода с останками десятка людей обнаружен в храмовом комплексе на горе Кильсе-Бурун в районе Ялты, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" координатор раскопок, научный сотрудник Института археологии Крыма РАН Наталия Турова в пятницу.

"Открыт сводчатый склеп, от которого сохранилась не только подземная камера, но и наземные конструкции. Внутри было найдено более 10 останков погребенных: взрослые и дети, а также, предположительно, священник, потому что обнаружены большой процессионный железный крест и звездица", - сказала Турова.

Ученые датировали склеп XIII-XV веками. Он имеет прямоугольную форму: под землей его высота - 1,2 м, длина - 2 м, ширина - 1,3 м, а наружная часть в два раза больше. Объяснения совместного захоронения десятка человек в нем у специалистов пока нет.

"Это уникальное погребальное сооружение горного Крыма. Есть еще склепы, но они другие, аналогов этому я пока не нашла. Интересна сама конструкция склепа, внутри он вообще идеально сохранился", - отметила археолог.

Христианский храмовый комплекс существовал на горе Кильсе-Бурун (712 м) с IX по XV века. Крымские археологи планируют продолжить его исследование в 2020 году.