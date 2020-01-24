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24.01.20 10:26

Орешкин, Козак и Мединский получили новые должности

© РИА Новости. Александр Астафьев
24 января. Interfax-Russia.ru - Максим Орешкин, Владимир Мединский и Дмитрий Козак, покинувшие свои посты в связи со сменой правительства РФ, получили назначения в президентскую администрацию.

Бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин назначен помощником президента РФ. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Позиция помощника президента РФ по экономике стала вакантной после назначения во вторник Андрея Белоусова первым вице-премьером РФ.

Назначение министра экономики помощником президента - это уже стандартный кадровый ход. В мае 2012 года из Минэкономразвития в Кремль перешла Эльвира Набиуллина, а в июне 2013 года, когда она возглавила ЦБ, этим же маршрутом проследовал ее преемник в министерстве Андрей Белоусов.

Орешкин родился в 1982 г. в Москве, в 2004 г. окончил магистратуру Высшей школы экономики по направлению "Экономика".

В 2002-2006 гг. Орешкин работал экономистом первой категории, ведущим экономистом, главным экономистом, заведующим сектором Центрального банка РФ.

В 2006-2010 гг. Орешкин занимал должности старшего менеджера, директора, управляющего директора Росбанка.

В 2010-2012 гг. работал руководителем аналитического блока по России и СНГ Credit Agricole, в 2012-2013 гг. был главным экономистом по России "ВТБ Капитала".

С сентября 2013 г. по март 2015 г. Орешкин работал директором департамента долгосрочного стратегического планирования министерства финансов, с марта 2015 года по ноябрь 2016 года был заместителем министра финансов РФ.

Орешкин занимал пост министра экономического развития РФ с 30 ноября 2016 года.

Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский также назначен помощником президента РФ соответствующим указом главы государства.

"Назначить Мединского Владимира Ростиславовича помощником Президента Российской Федерации", - говорится в указе.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Помощники президента РФ в соответствии с положением об администрации выполняют следующие функции: подготавливают предложения президенту РФ по реализации его полномочий; подготавливают аналитические, справочные, информационные материалы для президента; подготавливают предложения по перспективным и текущим планам работы президента; участвуют в подготовке государственных, официальных и иных визитов, официальных встреч, бесед, переговоров, рабочих поездок президента, его встреч с гражданами, представителями политических партий и иных общественных объединений; обеспечивают по решению президента или руководителя администрации деятельность Государственного совета РФ, иных совещательных и консультативных органов при президенте РФ; подготавливают проекты поручений президента РФ и исполняют отдельные поручения президента РФ.

Помощник президента по экономическим вопросам, в частности, обычно курирует экспертное управление администрации президента РФ.

Кроме того, Владимир Путин своим указом внес изменение в положение о президентской администрации, увеличив число заместителей ее руководителя с двух до трех.

Указ президента распространен в пятницу пресс-службой Кремля.

Другим указом глава государства назначил бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента РФ.

"Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации", - говорится в указе главы Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Указ датирован 24 января и вступает в силу со дня его подписания.

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