При столкновении двух автобусов в Ярославле пострадали 16 человек

24.01.20 10:15

© РИА Новости. Саид Царнаев

24 января. Interfax-Russia.ru - 16 человек обратились в больницу им. Соловьева после ДТП на Московском проспекте Ярославля, где столкнулись два автобуса, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"В ДТП пострадали 16 человек, пять доставлены на машинах скорой помощи", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, авария с участием двух автобусов произошла на Московском проспекте в Ярославле в пятницу утром.