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24.01.20 10:21
Рыбоперерабатывающую фабрику за 2 млрд руб. запустят под Мурманском в феврале
Фабрика мощностью 50 тонн готовой продукции в сутки будет заниматься переработкой трески и пикши, филетированием рыбы.
Пусконаладочные работы начались в декабре 2019 года. В настоящее время испытания оборудования завершены.
"Это лучшая рыбоперерабатывающая фабрика в стране с точки зрения оборудования. Объем инвестиций в целом превысит 2 млрд рублей. Что особенно важно - будет создано почти 170 рабочих мест - это в основном жители Колы и Кольского района, еще один плюс, безусловно, - поступление налогов в бюджет", - отметил Чибис.
Фабрика построена в рамках государственной программы поддержки модернизации рыбоперерабатывающей отрасли.
Как следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Мурман Сифуд" зарегистрировано в 1997 году. Генеральный директор и бенефициар - Владимир Хижняков.
На сайте компании сообщается, что "Мурман Сифуд" имеет собственный флот из пяти судов, ведущих промысел в Северной Атлантике, а также перерабатывающие мощности.
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