Рыбоперерабатывающую фабрику за 2 млрд руб. запустят под Мурманском в феврале

24.01.20 10:21

© РИА Новости. Павел Львов

24 января. Interfax-Russia.ru - Рыбоперерабатывающая фабрика компании "Мурман Сифуд" построена в Коле (Мурманская область), будет готова к вводу в эксплуатацию в феврале текущего года, сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам посещения предприятия губернатором региона Андреем Чибисом.

Фабрика мощностью 50 тонн готовой продукции в сутки будет заниматься переработкой трески и пикши, филетированием рыбы.

Пусконаладочные работы начались в декабре 2019 года. В настоящее время испытания оборудования завершены.

"Это лучшая рыбоперерабатывающая фабрика в стране с точки зрения оборудования. Объем инвестиций в целом превысит 2 млрд рублей. Что особенно важно - будет создано почти 170 рабочих мест - это в основном жители Колы и Кольского района, еще один плюс, безусловно, - поступление налогов в бюджет", - отметил Чибис.

Фабрика построена в рамках государственной программы поддержки модернизации рыбоперерабатывающей отрасли.

Как следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Мурман Сифуд" зарегистрировано в 1997 году. Генеральный директор и бенефициар - Владимир Хижняков.

На сайте компании сообщается, что "Мурман Сифуд" имеет собственный флот из пяти судов, ведущих промысел в Северной Атлантике, а также перерабатывающие мощности.