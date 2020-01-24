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24.01.20 10:25
Проректор Елена Тумакова назначена врио ректора Тюменского госуниверситета
"Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков возложил временное исполнение обязанностей ректора Тюменского государственного университета на Тумакову Елену Вадимовну до замещения должности в установленном порядке", - сообщает пресс-служба вуза.
До этого Тумакова занимала должность проректора - начальника управления по образовательной деятельности ТюмГУ.
В 2000 году она окончила ТюмГУ по специальности "Филолог", в 2003 г. - закончила аспирантуру вуза и защитила кандидатскую диссертацию. С 2004 - 2018 гг. заместитель по учебной работе филологического факультета, Института филологии и журналистики ТюмГУ, Института социально-гуманитарных наук. В 2018 г. - назначена проректором-начальником управления по образовательной деятельности ТюмГУ.
Как сообщалось, 21 января президент Владимир Путин назначил ректора Тюменского госуниверситета Фалькова министром науки и высшего образования РФ.
С 2016 года по настоящее время Фальков - депутат областной думы. Является членом регионального политсовета "Единой России".
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