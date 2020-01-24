Московский метрополитен вручит подарки студентам-отличникам

24.01.20 10:35

Фото с сайта Московского метрополитена

24 января. Interfax-Russia.ru - Столичный метрополитен проведет праздничную акцию в Татьянин день и вручит подарки студентам, закрывшим сессию на "отлично", сообщает сайт мэра Москвы.

"Учащимся вузов вручат подарки с символикой московского метро. Акция будет проходить 25 января. Для получения подарка необходимо будет показать сотруднику на стойках "Живое общение" в вестибюлях станций "Курская" и "Комсомольская" зачетную книжку, в которой за последнюю сессию по всем предметам стоят оценки "отлично", - говорится в сообщении.

Молодым людям вручат флэш-накопители, письменные принадлежности, а также подушки, которые по замыслу организаторов акции помогут студентам погрузиться в крепкий сон на каникулах, сообщается на сайте.

"Количество подарков ограниченно. Акция начнется в 10:00 и продлится до тех пор, пока не закончатся подарки", - уточняется в сообщении.